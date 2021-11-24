Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olurken maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları çağırırken "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı. Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş, Ajax mağlubiyetinin ardından bu sezon Avrupa kupalarına veda etti.
Son Dakika › Spor › Ajax maçının bitiminde Dolmabahçe'yi sallayan tezahürat: Söz ver bize Sergen - Son Dakika Spor