AK Parti'li Çankırı, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" etkinliğine katıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Çankırı, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" etkinliğine katıldı

28.05.2022 12:00
AK Parti'li Çankırı, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" etkinliğine katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" etkinliğine katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen, "Spor Aşkı Engel Tanımaz" etkinliğine katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, özel eğitim gören çocuklar için spor malzemeleri dağıtıldı.

Çankırı, törende yaptığı konuşmada, bakanlıkların ortaklaşa düzenlediği programın, örnek projelerden biri olduğunu kaydetti.

İzmir'deki 16 Özel Eğitim Okuluna gönderilen spor malzemelerini taşıyan tırın kente ulaştığını ve gelen malzemelerin dağıtımını İl Müdürlüğü ile yaptıklarını aktaran Çankırı, şöyle dedi:

"Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlığımızın tamamının imkan ve fırsatlardan eşit derecede faydalanmasını sağlamak da bizlerin temel görevidir. Bu hassasiyetle Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi hangi kökene, inanca, kültüre, sosyal statüye sahip olursa olsun 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir. Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla hepimize birer emanet olan engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz."

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bakanlıkların bir araya gelerek "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi ile özel sporcuların sportif malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili güzel bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde spor faaliyetlerinin hız kazandığını kaydetti.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüaraslan, AK Parti Konak ilçe Başkanı Sait Başdaş da katıldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Çankırı, gençlik, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AK Parti'li Çankırı, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' etkinliğine katıldı - Son Dakika


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