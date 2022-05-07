Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı! - Son Dakika
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Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı!

07.05.2022 21:49

Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Emre Akbaba'nın attığı gol galibiyeti getirirken, Avrupa kupaları için iddiasını devam ettiren Akdeniz ekibi 58 puanla 5. sırada yer aldı.

Adana Demirspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.

Alanyaspor, Avrupa aşkına! Akdeniz ekibi, Adana deplasmanında Emre Akbaba'yla güldü

ALANYASPOR TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Alanyaspor, 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Younes Belhanda, 32. dakikada skora eşitliği getiren golü attı. Akdeniz ekibi, 76. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla 5. sırada 58 puana yükselen Alanyaspor Başakşehir'in arkasında Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.

Alanyaspor, Avrupa aşkına! Akdeniz ekibi, Adana deplasmanında Emre Akbaba'yla güldü
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Son Dakika Spor Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı! - Son Dakika
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