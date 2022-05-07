Akdeniz ekibi, Adana deplasmanından 2-1 galip ayrıldı! - Son Dakika

Adana Demirspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-1 kazandı.
Alanyaspor, 20. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Younes Belhanda, 32. dakikada skora eşitliği getiren golü attı. Akdeniz ekibi, 76. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla 5. sırada 58 puana yükselen Alanyaspor Başakşehir'in arkasında Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.
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