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KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı

19.12.2021 20:13

Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın 3. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü öncülüğünde Kapıçam Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin farklı kentlerinden 21 araçla 42 sporcu yarıştı.

Şampiyona sonunda genel klasmanda Osmaniye'den Mehmet Demirel ve Hilmi Demirel ikilisi birinci olurken, Antalya'dan Serkan Sivri ve Ali Seydihan Kıvrak ikinciliği, Konya'dan Haceli Şam ve Caner Bal ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri, kentte bir otelde düzenlenen törenle takdim edildi.

KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı
KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Kahramanmaraş, gençlik, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Akdeniz Off-Road Şampiyonası'nın final ayağı Kahramanmaraş'ta yapıldı - Son Dakika
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