Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi

16.05.2022 14:45
Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Dağ Bisikleti Yarışı'nın üçüncüsü gerçekleşti.

Akdeniz Üniversitesi Dağ Bisikleti Yarışı'nın üçüncüsü gerçekleşti. Kampüs içerisindeki parkurda yarışan bisikletçiler zorlu anlar yaşadı. Erkekler kategorisinde Akdeniz Üniversitesi, kadınlar kategorisinde ise İnönü Üniversitesi birinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Bisiklet Topluluğu tarafından Akdeniz Üniversitesi Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi. Yarışma erkekler ve kadınlar için iki start olarak İlahiyat Fakültesi'nin önünden başladı. Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan parkurda yarışan bisikletçiler zorlu etaplarda döktü.

"Akdeniz Üniversitesi takım ve bireysel yarışta birinci"

Bisiklet Topluluğu Danışman Hocası Prof. Dr. Gökhan Akkoyunlu ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Halime Çam'ın startını verdiği yarışın sonucunda erkekler takım yarışının sonucunda Akdeniz Üniversitesi birinci olurken, Gazi Üniversitesi ikinci, İnönü Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler bireysel de ise Akdeniz Üniversitesi'nden Murat Ulaş birinci, Tunahan Kolay ikinci olurken Gazi Üniversitesi'nden Abdullah Ali Bal üçüncü oldu. Kadınlar Takım yarışında İnönü Üniversitesi birinci olurken Akdeniz Üniversitesi ikinci, Gazi Üniversitesi de üçüncü oldu. Kadınlar bireysel yarışta ise İnönü Üniversitesi'nden Şeydanur Yıldız birinci, Hacer Sadık ikinci, Sıla Tekin üçüncü oldu.

"Pandemi nedeniyle ara verilmişti"

Ödül töreni Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bisiklet Topluluğu Danışman Hocası Prof. Dr. Gökhan Akkoyunlu, pandemi nedeniyle yarışlara ara vermek zorunda kaldıklarını söyleyerek, bu sene sınırlı sayıda gerçekleşen yarışın ilerleyen yıllarda daha fazla katılımla yapmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Akkoyunlu, yarışmaya katılan ve başarılı olan öğrencileri tebrik etti. SKS Spor Hizmetleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Halime Çam ise yarışın düzenlenmesinde emeği geçen Bisiklet Topluluğu'na teşekkür ederek yarışta başarılı olanları tebrik etti.

Ödül töreni, ödüllerin takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi
Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi
Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi
Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi
Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi
Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi
Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi

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Akdeniz Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Akkoyunlu, Bisiklet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akdeniz Üniversitesi 3. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti Yarışı düzenlendi - Son Dakika


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