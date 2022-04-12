Aksaray'da parklara 19 yeni çok amaçlı spor sahası yapıldı - Son Dakika

Aksaray Belediyesi gençlere spor alanları oluşturmak amacı ile oyun parklarına toplam 19 adet futbol, voleybol ve basketbol sahası kazandırdı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, daha yeşil bir Aksaray için yeni alanlar oluşturmak, çevre dostu projeler üreterek halkın yaşam kalitesini arttırmak için birçok mahallede yeni nesil parkların yapımını gerçekleştirdi. Yeni nesil parklarda yapılan basketbol, futbol ve voleybol sahaları gençler tarafından sevilerek kullanılıyor. Çocukların oyun oynayıp sosyalleşebileceği, aileleri ile birlikte vakit geçirebilecekleri yeni nesil parklar mahallelere Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatları ile kazandırıldı. Son 3 yılda yapılan 26 yeni oyun parkı ile şehir genelindeki park sayısı 261'e yükseldi. Yeni park yapımının yanı sıra mevcutta bulunan parkların eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş oyun gruplarının bakım, onarımı gerçekleştirildi. Parkların sevilerek kullanılması, gençlerin spor ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ve hoş zaman geçirebilmeleri için parklara 16 adet basketbol sahası, 1 Adet voleybol sahası ve 2 adet futbol sahası hizmete sunuldu.

Çocuk oyun parklarına yapılan spor alanları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Çocuk oyun alanlarının yanında gerek parkların bünyesinde gerekse ayrı noktalarda voleybol, basketbol ve futbol gibi sahalar oluşturarak buralarda spor yapan sağlıklı nesiller yetişmesini sağlıyoruz. Yeşil alanlarımıza da yenilerini ekliyor, peyzaj düzenleme çalışmalarına önem veriyoruz. Programlarımız dahilinde, mahallelerimizi daha nitelikli, sosyal ve nefes alınabilir hale getireceğiz" dedi. - AKSARAY