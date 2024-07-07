Aladağlar'da Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aladağlar'da Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu sona erdi

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nda 250 sporcunun katılımıyla 4 farklı parkurda yarışlar gerçekleştirildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, Aladağlar'ın önemine vurgu yaparak, gelecekte de Aladağlar ile ilgili birçok etkinlik düzenleneceğini belirtti. Törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

07.07.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aladağlar'da gerçekleştirilen Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu sona erdi.

Niğde Valiliği himayelerinde, Niğde Belediyesinin katkılarıyla ilk kez düzenlenen ve 6 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katıldığı Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu'nda 13, 25, 45 ve 125 kilometrelik 4 farklı parkur, 3 günde koşuldu.

Organizasyonun sonunda Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, etkinliğe katkı verenlere teşekkür etti.

Aladağlar'ın Türkiye ve dünya için önemli bir dağ olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Aladağlar Türkiye'nin Alpleri, 3 bin 700'ün üzerinde 7 tane zirvesi, 3 bin 500'ün üzerinde de 42 zirvesi olan bir dağ. Bundan sonraki süreçlerde de Aladağlar'la ilgili birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Gelecek hafta bir etkinliğimiz daha var, 15 Temmuz vesilesiyle inşallah 253 şehidimizin anısına 3 zirve yapmayı düşünüyoruz. Onun akabinde de şehir merkezimizde yarı maraton var, tüm sporcu arkadaşlarımızı bu etkinliklere davet ediyorum. Bu etkinliği hiçbir kaza ve sıkıntı yaşamadan tamamlamış olduk."

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Çamardı Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar ve Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna da katıldı.

Kaynak: AA

Niğde Valiliği, Cahit Çelik, Aladağlar, Niğde, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Aladağlar'da Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:45 Ordu’da sel Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti
17:07 Muğla’da 4,1 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için ’anbean’ diyorlar, bütün mesele Netanyahu’nun tavırları Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık ateşkes için 'anbean' diyorlar, bütün mesele Netanyahu'nun tavırları
11:46 Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı Yolu kapatıp halay çektiler, diğer sürücüler çileden çıktı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
16:11 Aslı Enver’in kızı Elay 1 yaşında Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı Aslı Enver'in kızı Elay 1 yaşında! Doğum günü kutlamasından en özel anları paylaştı
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
14:40 Milliler Berlin’den ayrıldı Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu Milliler Berlin'den ayrıldı! Hakan Çalhanoğlu, gördüğü destek karşısında gözyaşlarını zor tuttu
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella’ya sahip çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarının hedefindeki Montella'ya sahip çıktı
14:00 Erdoğan: Merih’e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA’nın kararı siyasi bir karar Erdoğan: Merih'e verilen 2 maç ceza şampiyonaya gölge düşürdü, UEFA'nın kararı siyasi bir karar
13:38 Almanlar Ferdi’ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu
13:28 Avrupa Bizim Çocuklar’ı konuşuyor Manşetlerden biri Almanları kızdıracak Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Manşetlerden biri Almanları kızdıracak
12:43 Fatih Terim, Vincenzo Montella’yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın Fatih Terim, Vincenzo Montella'yı eleştiri yağmuruna tuttu: Sadece savunma yaparak kazanamazsın
12:41 Malatya’da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu Malatya'da tüfekle aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 18:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Aladağlar'da Uluslararası Scarpa Aladağlar Epic Trail Dağ Maratonu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement