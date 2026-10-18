Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'u 73. dakikada Bacuna'nın golüyle 1-0 yendi

Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'u 73. dakikada Bacuna'nın golüyle 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Ankara'da Boluspor'u ağırlayan Alagöz Holding Iğdır FK, rakibini 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 73. dakikada Bacuna kaydetti ve Iğdır temsilcisi sahadan üç puanla ayrıldı.
Stat: Keçiören Aktepe Stadı
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Sabri Öğe, Mahmut Gülle
Alagöz Holding Iğdır FK: Szumski, Hüseyin Karabey, Alim Öztürk, Kouagba (Dk. 24 Alperen Selvi), Soner Gönül, Doğan Erdoğan, Crociata, Camara (Dk. 67 Afena-Gyan), Gökcan Kaya (Dk. 90+1 Leon Çalışkan), Serdar Gürler (Dk. 67 Bacuna), Arda Çolak (Dk. 46 Özder Özcan)
Boluspor: Tafas, Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Ahmet Can Özdemir (Dk. 79 Can Arda Yılmaz), Muhammed Mert (Dk. 80 Abdulsamet Kırım), Tolunay Artuç, Ege Özkayımoğlu (Dk. 58 Bertu Alican Özyürek), Zeki Dursun (Dk. 90+2 Ali Uğurhan Uğurlu), Nurettin Korkmaz (Dk. 57 Furkan Metin), Gonzalez
Gol: Dk. 73 Bacuna (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 8 Arda Çolak, Dk. 20 Crociata, Dk. 79 Doğan Erdoğan (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 9 Bartu Göçmen, Dk. 29 Canberk Ömer Özdemir (Boluspor)
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ankara'da oynanan karşılaşmada Alagöz Holding Iğdır FK, Boluspor'u 1-0 yendi.
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