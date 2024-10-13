Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Spor Salonu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Kadir Girente
ON Hotels Alanya Belediyespor: Saadat, Gökhan Gökgöz, Emin Gök, Fatih Yürümez, Aciobanitei, Emin Gök, (Seganov, Halit Kurtuluş, Uğur Kılınç, Yusuf Bakır, Ahmetcan Büyükgöz, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya)
Altekma: Gutierrez, Gülhan Emir Pınar, Buculjevic, Hüseyin Şahin, Bahov, Cafer Kirkit, (Dünya Kandemir, Zilic, Bertuğ Öndeş, Arda Kara, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Setler: 25-17, 19-25, 18-25, 25-17, 15-9
Süre: 127 dakika (25, 30, 27, 24, 21)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 2. haftasında ON Hotels Alanya Belediyespor sahasında Altekma'yı 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Alanya Belediyespor, Altekma'yı 3-2 Geçti - Son Dakika
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