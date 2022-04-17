Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

17.04.2022 13:23
Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 20 Nisan Çarşamba günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 20 Nisan Çarşamba günü konuk edeceği Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme koşusu gerçekleştirdi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından idman, 19 yaş altı takımı oyuncularıyla yapılan maçın ardından tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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