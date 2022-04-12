Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu - Son Dakika
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Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu

12.04.2022 15:27
Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Asbaşkan Oktay Cebeci'nin ev sahipliğinde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Asbaşkan Oktay Cebeci'nin ev sahipliğinde iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından iftar yemeğine Kulüp Başkanı Hasan Çavusoğlu, Asbaşkanlar Oktay Cebeci, Dilaver Çekiç, Başkan Yardımcıları Nazmi Yüksel, Enver Vural, Hüseyin Girenes, Mehmet Uslu, Muzaffer Barcın, Genel Sekreter Mevlüt Görücü, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Pelivan, Ahmet Saz, Fatih Kurşun, Hüseyin Gümrükçüler, Mehmet Ali Işık, Mehmet Has, Metin Kırbıyık, Muhammet Çetin, Fazlı Ciğerli, Veysi Aladağ, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve Genel Müdür Serkan Daldal katıldı. - ANTALYA

Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu
Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu

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Aytemiz Alanyaspor, Mehmet Uslu, Ali Işık, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Alanyaspor yönetim kurulu iftarda buluştu - Son Dakika


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