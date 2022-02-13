Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!

Galatasaray'da sular durulmuyor. Eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından kulübün durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Burak Elmas ve yönetimiyle gerilim yaşamalarına rağmen sessiz kalan Mustafa Cengiz'in ekibi, yavaş yavaş ağırlığını hissettirmeye başladı. Abdurrahim Albayrak'ın tepki paylaşımlarından sonra Günay da devreye girdi.

"BEDEL ÖDÜYORUZ"

Günay yaptığı paylaşımda, "Ne kadar hazindir ki; gerçeğin değil algının peşinden gitmenin bedelini maalesef ağır bir şekilde camia olarak ödüyoruz. Bununla birlikte, önceki yönetimleri her toplantıda kıyasıya eleştirenler, her fırsatta gazetelere üst perdeden süslü püslü beyanat verenler bu kez suskun" ?ifadelerini kullandı.