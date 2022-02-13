Üye Girişi
Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu! - Son Dakika

Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!

13.02.2022 14:44

Galatasaray'ın eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medyadan Burak Elmas ve yönetimini hedef aldı. Abdurrahim Albayrak'ın eleştirilerinden sonra Günay'ın isyanı büyük ses getirdi.

Galatasaray'da sular durulmuyor. Eski başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından kulübün durumu hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Yusuf Günay'dan yaylım ateşi

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Burak Elmas ve yönetimiyle gerilim yaşamalarına rağmen sessiz kalan Mustafa Cengiz'in ekibi, yavaş yavaş ağırlığını hissettirmeye başladı. Abdurrahim Albayrak'ın tepki paylaşımlarından sonra Günay da devreye girdi.

Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Yusuf Günay'dan yaylım ateşi

"BEDEL ÖDÜYORUZ"

Günay yaptığı paylaşımda, "Ne kadar hazindir ki; gerçeğin değil algının peşinden gitmenin bedelini maalesef ağır bir şekilde camia olarak ödüyoruz. Bununla birlikte, önceki yönetimleri her toplantıda kıyasıya eleştirenler, her fırsatta gazetelere üst perdeden süslü püslü beyanat verenler bu kez suskun" ?ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ağır topundan olay gönderme! Yusuf Günay'dan yaylım ateşi
YORUMLAR
500

Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas, Galatasaray, Yusuf Günay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu! - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:03 Son Dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İndirimi yansıtmayanlara en ağır yaptırımları uygulayacağız
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
12:28 Bebekleri buz gibi havada dışarıda uyutuyorlardı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 14:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement