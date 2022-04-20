Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı! - Son Dakika
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Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!

20.04.2022 18:00

Beşiktaş'ın Alexander Sörloth transferi için hazırladığı bütçe ortaya çıktı. 7 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek olan Kartal, Norveçli golcüye de senelik 3.5 milyon euro teklif edecek.

Beşiktaş Alexander Sörloth için geri sayıma geçti. Fanatik'teki habere göre; Alexander Sörloth için Leipzig'e 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek olan Kartal, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euro verecek. Yani toplam paket 10.5 milyon euro (167 milyon TL) olacak.

İKNA OLMAYA YAKIN

Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan Kara Kartal, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u da 3.5 milyon euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.

BU SEZON SUSKUN

Trabzonspor'la gol kralı olan Sörloth, kiralık gittiği Real Sociedad'da ortalıktan kayboldu. Norveçli futbolcu bu sezon La Liga'da 27 maçta 2 gol attı.

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Alexander Sörloth, Real Sociedad, Beşiktaş, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı! - Son Dakika


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