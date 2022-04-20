Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı! - Son Dakika

Beşiktaş Alexander Sörloth için geri sayıma geçti. Fanatik'teki habere göre; Alexander Sörloth için Leipzig'e 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek olan Kartal, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euro verecek. Yani toplam paket 10.5 milyon euro (167 milyon TL) olacak.

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Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan Kara Kartal, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u da 3.5 milyon euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.

BU SEZON SUSKUN

Trabzonspor'la gol kralı olan Sörloth, kiralık gittiği Real Sociedad'da ortalıktan kayboldu. Norveçli futbolcu bu sezon La Liga'da 27 maçta 2 gol attı.