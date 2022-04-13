Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı - Son Dakika
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Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı

13.04.2022 09:47

Siyah-Beyazlı takım, yakından takip ettiği Alexander Sörloth'ı takımına katmak için kolları sıvadı. Görüşmelere başlayan Beşiktaş, Süper Lig'in eski gol kralı için tam olarak 7 milyon euroluk (112 milyon lira) bütçe ayırdı.

Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Michy Bathsuayi'yi sezon sonunda İngiltere'ye geri gönderecek olan Siyah-Beyazlılar, bu futbolcunun yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başlamıştı.

YAKIN TAKİP

Bu doğrultuda 2019-20 sezonunda 49 maçta 32 gol ve 11 asistle oynayarak Trabzonspor 'u lig ikinciliği ve kupa şampiyonluğuna taşıyan Alexander Sörloth'u listesine alan Kartal, oyuncuyu yakından takip ediyor.

Sörloth'un maliyeti belli oldu! Dev transferde geri sayım başladı

ŞANS ARTIYOR

Kiralık olarak görev yaptığı Real Sociedad'da etkisiz bir performans sergilemesi sebebiyle İspanyol kulübünün 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmaması ve Leipzig'in de oyuncuyu kadrosunda tutmak istememesi, Beşiktaş'ın bu transferde şansını artırıyor.

Sörloth'un maliyeti belli oldu! Dev transferde geri sayım başladı

7 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; Yönetimin, Leipzig'in kiralamaya olumlu bakmadığı tecrübeli futbolcu için 7 milyon euroluk (112 milyon TL) transfer bütçesi ayırdığı belirtildi.

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Son Dakika Spor Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alexander Sörloth Beşiktaş'a geliyor! Ayrılan bütçe dudak uçuklattı - Son Dakika
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