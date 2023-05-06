Ali Koç Fenerbahçe'li kadın voleybolcu Vargas'ın alnından öptü, Küba'lı sporcu neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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Ali Koç Fenerbahçe'li kadın voleybolcu Vargas'ın alnından öptü, Küba'lı sporcu neye uğradığını şaşırdı

06.05.2023 12:24

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi Play-off serisi rövanş maçında VakıfBank'ı geçerek adını finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası tüm sporcuları tek tek kutlayan başkan Ali Koç'un Melissa Vargas'ı alnından öptü. Şaşkınlığı yüzünden okunan Vargas'ın o anları sosyal medyada büyük ilgi çekti. Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi Eczacıbaşı Dynavit oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi rövanş maçında Fenerbahçe Opet, 25-23, 25-17 ve 25-21'lik setlerle V.Bank'a 3-0 kaybetmesine rağmen altın seti 11-15 kazanarak adını finale yazdırdı. Mücadeleyi tribünde izleyen başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

ALİ KOÇ, VARGAS'I ALNINDAN ÖPTÜ

Mücadeleyi tribünde takip eden ve karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan Ali Koç, sahaya girerek tüm takımı tek tek kutladı. Melissa Vargas'ın yanına yaklaşan Koç, başarılı voleybolcuyu kendine çekerek alnından öptü. Kübalı voleybolcunun yaşadığı şaşkınlık yüzüne yansırken, o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

FİNALDE RAKİP ECZACIBAŞI

Play-off serisinin ilk maçını 3-1 kazanan Fenerbahçe, 2. maçta VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu ve mücadele altın sete taşındı. Altın seti 15-11 kazanan sarı-lacivertliler, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

Ali Koç'un yaptığı hareketle Fenerbahçeli kadın voleybolcu neye uğradığını şaşırdı
Ali Koç'un yaptığı hareketle Fenerbahçeli kadın voleybolcu neye uğradığını şaşırdı
Ali Koç'un yaptığı hareketle Fenerbahçeli kadın voleybolcu neye uğradığını şaşırdı
YORUMLAR (1)
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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç Fenerbahçe'li kadın voleybolcu Vargas'ın alnından öptü, Küba'lı sporcu neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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