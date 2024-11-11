Aliağa FK'dan Çorluspor'a Kritik Galibiyet - Son Dakika
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Aliağa FK'dan Çorluspor'a Kritik Galibiyet

Aliağa FK\'dan Çorluspor\'a Kritik Galibiyet

Mesut Toros, 5 haftalık süreçte takımın performansından memnun. 52 Orduspor maçı için motivasyon yüksek.

11.11.2024 13:43
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Aliağa FK Teknik Direktörü Mesut Toros, Çorluspor 1947 maçını değerlendirerek 5 haftalık süreçte takımının gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK, 10. Hafta mücadelesinde Çorluspor 1947 ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Mesut Toros, kaliteli oyunculara sahip ve şampiyonluk yarışında favori gösterilen Çorluspor 1947 takımı karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını belirtti. Kazanılan bu maçın genç oyuncuların özgüvenleri, kendilerine inanmaları adına çok önemli olduğunu vurgulayan Toros, "5 tane oyuncumuzun hem kupa maçından sonra ki sakatlıklarından hem de antrenmanlardaki darbeye bağlı sakatlıklardan dolayı kadroda olmamasına rağmen, takımımızın gösterdiği reaksiyon hem rekabet açısından hem de taktiksel anlamda gösterdikleri oyun disiplinine bağlı kalarak mücadele etmeleri geldiğim günden itibaren 5 haftalık süreç içerisinde gelecek maçlar adına bizi umutlandırdı. Aldığımız galibiyeti unutup cumartesi günü evimizde oynayacağımız 52 Orduspor maçına her zamanki gibi üst düzey motivasyonla hazırlanacağız" diye konuştu.

Öte yandan bu sezon ligde 4 galibiyet, 6 beraberlikle 18 puan toplayan Aliağa FK, 3. Lig'de Bursaspor ve Bursa Nilüferspor'la birlikte tüm 3. Lig gruplarında yenilmeyen 3 takımından birisi konumunda bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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