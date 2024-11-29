Aliağa FK, Polat Çetin ile Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aliağa FK, Polat Çetin ile Anlaştı

Aliağa FK, Polat Çetin ile Anlaştı

Aliağa FK, Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra Polat Çetin ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

29.11.2024 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'de mücadele eden Aliağa FK, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra Polat Çetin ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde konuşan Çetin, "Hep birlikte, çok çalışarak Aliağa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğiz" dedi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Aliağa FK, teknik direktör Mesut Toros ile yollarını ayırdıktan sonra, 2016-2019 yılları arasında takımın başında bulunan Polat Çetin ile yeniden anlaşmaya anlaşmaya vardı.

Aliağa Futbol Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı Teknik Direktör Polat Çetin için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Turgay Mete'nin de katıldığı törende konuşan 46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Memleketimin takımı olan Aliağa Futbol Kulübü'ne teknik direktör olarak geri dönmek, benim için tarifsiz bir gurur ve mutluluk. Bu kulübün formasını terlettiğim günlerden, şimdi bu büyük camiayı sahada yönetmeye geldiğim noktaya ulaşmak, hayallerimin ötesinde bir durum. Aliağa'nın ruhunu, mücadeleci kimliğini ve taraftarlarımızın desteğini her zaman hissettik. Şimdi bunu sahaya yansıtmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hep birlikte, çok çalışarak Aliağa Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşımak için mücadele edeceğiz. Bu yolda bana güvenen başkanımıza, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Başarıya hep birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Polat Çetin, Aliağa FK, Bld Kütahya, Şile Yıldız, Karabük İY, ve son olarak 2024-2025 sezonunda TFF 3. Lig'de 1923 Mustafakemalpaşaspor'da görev yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Mesut Toros, Futbol, Aliağa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK, Polat Çetin ile Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
18:32 Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat’tan Beşiktaş’a duygusal veda Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
16:58 Rus uçakları, Halep’i vurmaya başladı Rus uçakları, Halep'i vurmaya başladı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
23:43 Bakan Tunç’tan, ’İmamoğlu’nun davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey Bakan Tunç'tan, 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına net yanıt: Yok böyle bir şey
23:31 Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum
23:31 Van Bronckhorst’tan istifa sorusuna olay cevap Van Bronckhorst'tan istifa sorusuna olay cevap
23:26 Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri Okan Buruk, Galatasaraylıları heyecanlandıran transfer sözleri
23:00 Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere Türkiye sınırında kritik gelişme: Muhalifler, ikinci büyük kenti ele geçirmek üzere
22:43 Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv’e Macaristan’da 3-1 yenildi Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'e Macaristan'da 3-1 yenildi
22:39 Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
22:15 Netanyahu’dan orduya Orta Doğu’yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın Netanyahu'dan orduya Orta Doğu'yu cehenneme çevirecek talimat: Yoğun savaşa hazırlanın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 18:52:13. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa FK, Polat Çetin ile Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.