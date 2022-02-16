Aliağa'nın mini voleybolcuları başarılarına yenisini ekledi

Aliağa'nın mini voleybolcuları, kenti başarıyla temsil etmeye devam ederken, oyuncular, iki takım halinde katıldıkları gruplardan çıkarak İzmir şampiyonası için play off'a katılma hakkı kazandı.

Aliağa Belediyesi Demirspor Kulübünün mini voleybolcuları, Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği İzmir Mini Voleybol Ligi'ne katıldı. Filenin mini sultanları, iki takım halinde katıldıkları gruplardan çıkarak İzmir şampiyonası için play-off'a katılma hakkı kazandı.

Eğitmen Ayça Kocabaş: "Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum"

Aliağa'yı başarı ile temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediyesi Spor Okulları Voleybol Eğitmeni Ayça Kocabaş, "Aliağa Belediyesi Demirspor Kulübü olarak mini voleybol ligine iki takım olarak katıldık. Farklı gruplarda yer alan takımlarımız kendi gruplarında birinci ve ikinci olarak çıkmayı başardı. Gruplardan çıkarak mart ayında başlayacak olan play-off müsabakalarına katılma hakkı kazandık. İzmir şampiyonluğu için çalışmalarımız aksatmadan sürdürüyoruz. Gösterdikleri başarı ve özveriden ötürü tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Uğur Uzun: "5 madalya ile yoğun çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz"

Voleybol antrenmanlarına haftanın beş günü devam ettiklerini belirten Aliağa Belediyesi Demirspor Yöneticisi Uğur Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Voleybol takımı olarak hedefimiz üst gruplarda başarılı olarak Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmek. Aynı zamanda güreş branşında son katıldığımız müsabakalarda aldığımız 5 madalya ile yoğun çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar başta olmak üzere başarılarda emeği olan herkese teşekkür ediyorum." - İZMİR