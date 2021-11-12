Aliağa Petkimspor, Doğukan Şanlı ile anlaştı

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son olarak TED Ankara Kolejliler forması giyen oyun kurucu Doğukan Şanlı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Aliağa'mıza Hoş Geldin Doğukan Şanlı. 2018-2019 sezonunda formamızı giyen 1995 doğumlu oyun kurucu, sezonun devamında #BirlikteHedefe mücadelemiz için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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