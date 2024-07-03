Aliağalı Sporcu Demhat Göktaş, Karate 1 Gençlik Ligi'nde Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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Aliağalı Sporcu Demhat Göktaş, Karate 1 Gençlik Ligi'nde Dünya Üçüncüsü Oldu

Aliağalı Sporcu Demhat Göktaş, Karate 1 Gençlik Ligi\'nde Dünya Üçüncüsü Oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi müsabakalarına katılan Aliağalı sporcu Demhat Göktaş, dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Porec kentinde gerçekleşen ve 74 ülkeden 3 bin 721 sporcu katılan müsabakalarda Türkiye'yi temsil eden 91 sporcu arasında yer alan Göktaş, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bronz madalya kazandı. Bu başarı, hem Aliağa'da hem de Türkiye genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu.

03.07.2024 11:48
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Hırvatistan'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi müsabakalarına katılan Aliağalı sporcu Demhat Göktaş, dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Porec kentinde 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen ve dört gün süren müsabakalara 74 ülkeden 3 bin 721 sporcu katıldı. Türkiye, 43 kız ve 48 erkek olmak üzere toplamda 91 sporcu ile müsabakalarda temsil edildi.

Aliağa'dan katılan genç yetenek Demhat Göktaş, turnuvada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Sporcunun antrenörü Taner Erol, "Uzun zamandır çalışmamızın sonucu aldık. Ayrıca Türk Milli Takımı'nda madalya alan tek sporcu Demhat oldu. Aliağa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Demhat Göktaş'ın elde ettiği bu başarı, hem Aliağa'da hem de Türkiye genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aliağalı Sporcu Demhat Göktaş, Karate 1 Gençlik Ligi'nde Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağalı Sporcu Demhat Göktaş, Karate 1 Gençlik Ligi'nde Dünya Üçüncüsü Oldu - Son Dakika
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