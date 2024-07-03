Aliağalı Sporcu Demhat Göktaş, Karate 1 Gençlik Ligi\'nde Dünya Üçüncüsü Oldu

Spor

Hırvatistan'da düzenlenen Karate 1 Gençlik Ligi müsabakalarına katılan Aliağalı sporcu Demhat Göktaş, dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Porec kentinde 27-30 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen ve dört gün süren müsabakalara 74 ülkeden 3 bin 721 sporcu katıldı. Türkiye, 43 kız ve 48 erkek olmak üzere toplamda 91 sporcu ile müsabakalarda temsil edildi.

Aliağa'dan katılan genç yetenek Demhat Göktaş, turnuvada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü oldu. Sporcunun antrenörü Taner Erol, "Uzun zamandır çalışmamızın sonucu aldık. Ayrıca Türk Milli Takımı'nda madalya alan tek sporcu Demhat oldu. Aliağa'mıza hayırlı olsun" dedi.

Demhat Göktaş'ın elde ettiği bu başarı, hem Aliağa'da hem de Türkiye genelinde büyük bir gurur kaynağı oldu. - İZMİR