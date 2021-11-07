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Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3 - Son Dakika

Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3

07.11.2021 17:52
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3

SALON: Atatürk Voleybol KompleksiHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (x), Buculjevic (xx), Hugo (xx), Yunus Emre (x), Garkoroudi (xx), Cafer (x) Mehmet (x), Hüseyin (xx), Enes (x), Halil (x), Altay (x)ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR: Özkan (xxx), Fatih...

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Yılmaz Duman (xx)

ALTEKMA: Ertuğrul Gazi (x), Buculjevic (xx), Hugo (xx), Yunus Emre (x), Garkoroudi (xx), Cafer (x) Mehmet (x), Hüseyin (xx), Enes (x), Halil (x), Altay (x)ALLPOWER AKÜ CİZRE BELEDİYESPOR: Özkan (xxx), Fatih (xx), Uriarte (xxx), Emin (xxx), Seganov (xxx), Divis (xxx), Umut (xxx), Eren (xx), Selim (xx)SETLER: 23-25, 22-25, 25-23, 23-25

SÜRE: 130 Dakika (31, 32, 33, 34)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi Altekma, 7'nci hafta mücadelesinde de evinde Allpower Akü Cizre Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Tüm setlerin büyük çekişme içinde geçtiği mücadelenin ilk iki setini konuk ekip 25-23 ve 25-22 kazanıp 2-0 öne geçti. Altekma üçüncü seti 25-23 alarak skoru 2-1'e getirdi. Son seti basit 25-23 kaybeden Altekma maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.


Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3
Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Allpower Akü Cizre Belediyespor: 1-3 - Son Dakika
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