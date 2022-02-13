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Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig - Son Dakika

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig

13.02.2022 17:52
Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Niksar Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Niksar Belediye Spor'a 3-2 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Hüseyin Okumuş ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi görev yaptı.

Niksar Belediye Spor birinci seti 25-21, ikinci seti 25-21 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü seti 25-20 ve dördüncü seti 25-22 alan Malatya Büyükşehir Belediye Spor, durumu 2-2'ye getirdi.

Beşinci son sette üstün oynayan Niksar Belediye Spor, seti 15-11 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

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voleybol, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Lig - Son Dakika Spor


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