Altay'a kazanmak yetmiyor - Son Dakika
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Altay'a kazanmak yetmiyor

15.03.2022 12:01
Altay'a kazanmak yetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak moral bulan 17'nci sıradaki Altay, bu periyotta 11 puan toplamasına rağmen kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını eritemedi.

Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak moral bulan 17'nci sıradaki Altay, bu periyotta 11 puan toplamasına rağmen kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını eritemedi. Rakiplerinin de galibiyetler almasıyla düşme hattından kurtulamayan siyah-beyazlılar, 16'ncı basamak ile arasındaki puan farkını 6 maç sonunda 8'den 6'ya indirebildi. Ligde 29 puana ulaşan İzmir ekibi, kalan 9 haftada en yakın rakipleri olan 35'er puanlı Kasımpaşa ve Giresunspor'u geride bırakmaya çalışacak.

Bu hafta yine puan tablosunda yakalayabileceği takımlardan biri olan 37 puanlı Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, bir sonraki hafta 38 puanlı Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılar sezonu Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa müsabakalarıyla tamamlayacak. 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de asansör takım olmak istemeyen Altay, özellikle iç sahada oynayacağı 5 maçı kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

POKO: TARAFTARIMIZ TRİBÜNÜ DOLDURSUNAltay'da mücadeleci futboluyla taraftarların gönlünde taht kuran Gabonlu ön libero Andre Poko, kalan iç saha maçlarında tribünlerin dolmasını istedi. Kulubün medya ekibi aracılığıyla taraftarların sorularını yanıtlayan Poko, "Altay taraftarını ben de çok seviyorum. Altay benim ailem şu anda. Gelecekle ilgili şu an bir şey söyleyemiyorum. Sene sonunda ne olacak bilmiyorum. İzmir'i çok seviyorum, burada kendimi evimde gibi hissediyorum" diye konuştu.

Futbolu çok sevdiğini ve sahada mücadele etmekten zevk aldığını dile getiren Poko, "Taraftarımızı memnun etmek için kendimi ortaya koyan bir performans göstermeye çalışıyorum. En iyisini vermeye çalışıyorum. Forma, takım, kulüp, personelimiz, taraftarlarımız ve bu şehir için oynuyorum. Bu şehrin renklerini savunuyorum. Taraftarlarımız desteğini artırarak sürdürsün. Onların motivasyonu, desteği bizim için çok önemli. Her maçta tribünleri hınca hınç doldurmalarını bekliyorum" dedi.


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Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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