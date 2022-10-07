Altay, Alsancak'a dönüyor - Son Dakika
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Altay, Alsancak'a dönüyor

07.10.2022 14:56
Altay, Alsancak'a dönüyor

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay, uzun yıllar kulüp binası olarak kullandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na geri dönüyor.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay, uzun yıllar kulüp binası olarak kullandığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na geri dönüyor. Siyah-beyazlılar, yıkılıp yeniden inşaa edilen stadyumdaki idari binaya 8 yıl sonra dönüş yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "İdari bina altında yer alan ticari nitelikli bir adet taşınmazın kiralama işlemleri tamamlandı. Şehitler Caddesi'ne bakan taşınmaz, zemin ve asma katlardan oluşuyor ve zemin kattan iki ayrı girişi bulunuyor.

Talatpaşa Bulvarı'ndaki 19on4 lisanslı ürünler mağazamız, stadyumda kiralanan taşınmazın zemin katında oluşturulacak bağımsız bölüme taşınacak. Taşınmazın diğer bölümleri için, kulübümüzün çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verecek idari birimlerin yanı sıra kalıcı gelir sağlamaya yönelik ticari kullanım alternatifleri değerlendiriliyor. Taşınmaz; iç tasarım projesi, ince inşaat ve dekorasyon işlerinin tamamlanmasıyla kulübümüze hizmet etmeye hazır hale gelecek" bilgisi verildi.

"YUVAMIZA DÖNÜYORUZ"Siyah-beyazlı kulüp, "Yuvamıza dönüyoruz" başlığı altında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmişten beri eski Altay Alsancak Stadyumu yıkılana kadar uzun yıllar boyunca yarısı tahsisli olarak kulübümüzce kullanılan, tarihimizde kazanılan kupaların ve kutlamaların ilk adresi olan, genel kurullarımızın yapıldığı, Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri yapılana kadar kulüp merkezi, idari ofis, müze, kamp merkezi, yemekhane ve yatakhane gibi çeşitli şekillerde Altay'ımıza hizmet eden Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'na yani yuvamıza dönüş için önemli bir adım atılmış olacak. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun."


- İzmir
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Kaynak: DHA

Alsancak, Denizli, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Alsancak'a dönüyor - Son Dakika

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