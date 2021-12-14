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Altay'da Denizli'nin eli güçlendi - Son Dakika

Altay'da Denizli'nin eli güçlendi

14.12.2021 11:31
Altay'da Denizli'nin eli güçlendi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak yeni evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Altay, cuma günü deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, eksik futbolcuların takıma dönmesi...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak yeni evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilerek galibiyet hasretini 9 maça çıkaran Altay, cuma günü deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, eksik futbolcuların takıma dönmesi teknik heyeti rahatlattı. Sakatlığını atlatan sol bek Naderi 5 maç sonra Hatayspor karşısında formasına kavuştu. Tedavileri tamamlanan Kazımcan, Eren, Björkander ve Poko ise iyileşip takımla idmanlara başladı. Bu futbolcuların görev verilmesi halinde Giresunspor deplasmanında forma giyeceği öğrenildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin özellikle orta saha Poko'yu yeniden on bire monte edeceği, Ceyhun'u kızağa çekeceği ifade edildi. Eksik oyuncuların çokluğundan yakının Denizli'nin devre arasında yönetimden en az 3 takviye istediği vurgulandı.


Mustafa Denizli, Giresunspor, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Denizli'nin eli güçlendi - Son Dakika Spor


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