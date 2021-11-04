Altay'da gözler Rayan'da

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Fraport-Tav Antalyaspor'u yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen Altay'da Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan takımının ileri uçtaki en önemli kozlarından biri olacak. Geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçında Bamba'ya asist yapan 23 yaşındaki forvet, son olarak 4'üncü haftadaki İttifak Holding Konyaspor deplasmanında gol atma başarısı göstermişti.

Konya deplasmanının ardından sakatlığı nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalan Rayan, görev aldığı son 4 maçta rakip fileleri sarsamadı. Ligde 7 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulup, 232 dakikada görev alan Mısırlı futbolcu 2 gol kaydetti. Kupada da 2 golü bulunan Ahmed Rayan'ın Antalya deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Bamba ve Cebrail'in durumlarının belirsiz olduğu Altay'da tedavileri süren Rodriguez, Murat, Naderi ve Eren ise forma giyemeyecek.