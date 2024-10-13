Altay'da Mali Kriz: Tecrübeli Oyuncular Takımdan Ayrıldı - Son Dakika
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Altay'da Mali Kriz: Tecrübeli Oyuncular Takımdan Ayrıldı

Altay\'da Mali Kriz: Tecrübeli Oyuncular Takımdan Ayrıldı

Altay'da ödeme yapılmaması nedeniyle 4 tecrübeli oyuncu, İskenderunspor maçına gitmedi.

13.10.2024 11:59
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TFF 2'nci Lig'e düşüp mali sorunlarını bir türlü aşamayan, transfer yasaklısı Altay'da kadroda kalan 4 tecrübeli oyuncu kendilerine ödeme yapılmaması nedeniyle takımdan ayrılıp İskenderunspor deplasmanına gitmezken, Başkan Süleyman Özkaral yaşanan süreçle ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ozan Özenç, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve santrfor Deniz Kadah, yönetime rest çekerek İskenderun kafilesine katılmadı. Yaşanan krizin perde arkasında 2'nci haftadaki Ankaraspor galibiyet primlerinin yatırılmayıp, dün personele gecikmiş 1 maaş ödemesi yapılmasının yattığı iddia edildi.

Başkan Süleyman Özkaral ise yaptığı açıklamada futbolcuların uzun süredir fedakarlık yaptığını belirtip, yönetim olarak sözlerini tutamadıklarını itiraf etti. Özkaral, "Tecrübeli oyuncularımızın İskenderunspor müsabakası kadrosunda olmayışlarına bilgi kirliliği oluşmaması adına açıklık getirmek istiyorum. Uzun süredir fedakarlık örneği göstererek kulübümüzde bizimle birlikte mücadele eden ve genç oyuncularımıza ağabeylik yapan futbolcularımıza uzun zaman önce vermiş olduğumuz ödeme sözünü yerine getiremedik. Bu durum doğal olarak oyuncularımızı mental olarak yıprattı" ifadelerini kullandı.

Özkaral, "Cuma günü yaptığımız görüşmede bu sıkıntılardan dolayı mental olarak bu müsabakaya hazırlayamadığımız tecrübeli oyuncularımızın sorunlarının çözümü konusunda hafta içinde sonuca ulaşmayı kararlaştırarak müsabaka kadrosunda olamayacak olmalarını üzülerek de olsa kabullenmek durumundayız. Oyuncularımızın mental olarak hazır olmadıkları bir ortamda müsabaka oynatarak zarar görmelerini de asla istememekteyiz" dedi. Tecrübeli oyuncuların maaş ya da prim ödenmesiyle ilgili tepki göstermediklerini savunan Özkaral açıklamasını şöyle tamamladı:

"Oyuncularımız her zaman bu konularda, gerek personel maaşı gerekse genç oyuncuların prim almaları yönünde pozitif davranmışlardır. Problemin tek kaynağı uzun süredir ödeme yapabilmek niyetiyle söz verdiğimiz ödemeyi ne yazık ki yeterli kaynağı bulamadığımız için yapamamış olmamız ve psikolojik olarak yıpranmaların üst seviyeye çıkmasıdır. Ayrıca gelen mevcut kaynağın tamamının ya da bir kısmını şahsi alacaklarıma karşılık aldığım söylentileri de tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Bilinmelidir ki; Altay Büyük bir ailedir, bu ailenin iyi niyetli tüm fertleri bizim kıymetlimizdir. Günlük sorunlar yüzünden önemli hizmetleri bulunan fedakar fertlerimizden asla vazgeçmeyiz."

Kaynak: DHA

İskenderun, Ekonomi, Futbol, Finans, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Mali Kriz: Tecrübeli Oyuncular Takımdan Ayrıldı - Son Dakika

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