Altay'da Thaciano veda etti - Son Dakika
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Altay'da Thaciano veda etti

24.05.2022 10:25
Altay'da Thaciano veda etti

Altay'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael da Silva, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber ülkesine döndü.

Altay'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Thaciano Mickael da Silva, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle beraber ülkesine döndü. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayımlayan Thaciano, "Benim için her zaman yeriniz ayrı olacak. Her zaman sizi destekleyeceğim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Altay'da, sezon başında Brezilya'nın Gremio takımından kiralanan Thaciano da Mickael Silva, sözleşmesinin sona ermesiyle ülkesine döndü. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altay'a veda etti.

"Benim için her zaman yeriniz ayrı olacak"

Brezilyalı futbolcu, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Altay ailesinin mutfağından destek ekibine, yöneticisinden teknik ekibine, bu ailenin her bir ferdine teşekkür ederim. Bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi ve saygıdan ötürü teşekkürler. Her zaman sizi destekleyeceğim. Benim oğlum Thalysson Mickael İzmir'de, Altay'da doğdu. Benim için her zaman yeriniz ayrı olacak. Her bir taraftara tek tek teşekkür ederim. Hiçbir zaman unutamayacağım mücadeleler atlattık. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere Altay ailesi."

Thaciano, bu sezon Altay formasıyla çıktığı 31 resmi maçta bin 986 dakika süre alırken, bu maçlarda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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