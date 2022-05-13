Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

13.05.2022 20:14
Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü şampiyon Trabzonspor'la İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Altay, 37. haftada 15 Mayıs Pazar günü şampiyon Trabzonspor'la İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak Altay, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor - Son Dakika
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