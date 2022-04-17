Altay'dan Başakşehir'e geçit yok - Son Dakika
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Altay'dan Başakşehir'e geçit yok

17.04.2022 12:44
Altay'dan Başakşehir'e geçit yok

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın 89'uncu dakikasında Ceyhun'un ayağından bulduğu golle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altay, İstanbul ekibine şimdiye kadar 1 kez bile mağlup olmadı.

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın 89'uncu dakikasında Ceyhun'un ayağından bulduğu golle Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altay, İstanbul ekibine şimdiye kadar 1 kez bile mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'le oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik elde ederek rakibine karşı üstünlüğünü sürdürdü. İzmir temsilcisi, 2000-2007 yılları arasında Başakşehir'le 1'inci Lig'de toplam 12 kez karşı karşıya gelirken, bu sezon Süper Lig'de 15 yıl sonra yeniden buluşan iki takım arasında üstünlük kuran olmadı. İlk yarıda İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 sona ermişti. Altay bu karşılaşmalarda toplam 29 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Altay'ın başında çıktığı 3'üncü maçında puanla tanışan Sinan Kaloğlu, 17-18 gündür takımla birlikte olduklarını söyleyerek, "Fikstür gereği zorlu bir virajdan geçiyoruz. Kolay değil, oyuncularımızı hazırlamak, onların maç eksikliklerini gidermemiz gerekiyor. Oyuncularımızın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyoruz. Doğru oyunda neler yapabileceklerini onlara gösteriyoruz. Rakibimize fazla pozisyon vermedik. Hatta öne geçebileceğimiz pozisyonlarda biraz daha becerikli olabilseydik avantaj sağlamamız an meselesiydi. Bu 1 puan bizim için altın değerinde oldu. Bizim bu enerjiye ve birlikteliğe ihtiyacımız var. Biz sonuna kadar pes etmeyeceğiz, taraftarımız sadece inansın ve bizlere güvenmeye devam etsinler" dedi.


- İzmir
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Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan Başakşehir'e geçit yok - Son Dakika


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