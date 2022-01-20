Üye Girişi
Altay'dan en kötü seri - Son Dakika

Altay'dan en kötü seri

20.01.2022 10:50
Altay'dan en kötü seri

Spor Toto Süper Lig'de öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilen Altay, umut tüketmeye devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de öne geçtiği maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 yenilen Altay, umut tüketmeye devam etti. Bu sonuçla galibiyet hasretini 14 maça çıkarıp üst üste 7'nci maçını da kaybeden siyah-beyazlılar, kurtuluş yarışında en az 5 puan geriye düşerek ateş hattında kaldı. Siyah-beyazlılar son olarak 2002-2003 sezonunda 7 maç üst üste sahadan yenilgiyle ayrıldı. O sezon Malatyaspor, Fenerbahçe, Elazığspor, Galatasaray, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a art arda kaybeden Altay, lig bitiminde küme düştü. Bu sezona ise adeta fırtına gibi başlayan İzmir ekibi, 7'nci hafta 2-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından galibiyet göremedi. İlk 7 haftada 15 puan toplayan Altay, ardından aylardır yalnız 3 puan alabildi.

Bu periyotta 15 müsabakaya çıkan Altay, sadece 3 beraberlikle 3 puan elde ederken, 12 karşılaşmasını ise puansız kapadı. Altay, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kaybedep üst üste 7'nci yenilgisini aldı ve taraftarını iyice endişelendirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp Mert Nobre'yi takımın başına getiren siyah-beyazlılar genç çalıştırıcıyla da yeni bir sayfa açamadı. Nobre yönetimindeki Altay, Alanyaspor ve Fenerbahçe'ye karşı çıktığı maçlarda puan yüzü göremedi. Futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Fenerbahçe'ye Altay'da teknik direktör olarak rakip olan Nobre, basit hatalardan yakındı.

NOBRE: "BASİT HATALAR YAPTIK"Fenerbahçe deplasmanında takımının iyi bir oyun sergilediğini vurgulayan Brezilya asıllı Türk çalıştırıcı, "İyi reaksiyon göstererek 1-0 öne geçtik ama basit 2 hatadan goller yedik. Yediğimiz ilk golden sonra moralimiz ve tempomuz düştü. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum. İyi mücadele ettik ancak yeterli olmadı" ifadelerini kullandı. Mert Nobre, Süper Lig'de 15 maçtır galip gelemediklerini ancak futbolculara güvendiğini belirterek, "Önümüzdeki müsabakalarda iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Transfer planlarımız da var" yorumunu yaptı. FİKSTÜR TESELLİSİ Bu hafta sonunda Atiker Konyaspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı ekip, milli maç arasından sonra İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşıp üç maçlık İzmir serisini yine kendi evindeki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdirecek. Altay, sezon sonuna kadar Gaziantep FK, Malatyaspor, Fraport TV Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa ile İzmir'de oynayacak. İzmir temsilcisi bu dönemde deplasmanda sadece Beşiktaş, Karagümrük, Sivasspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor ile karşılaşacak."TARAFTARDAN DESTEK İSTİYORUZ"Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, Atiker Konyaspor'u yenerek milli maç arasına 21 puanla girmeyi hedeflediklerini söyledi. İzmir'deki 10 maçta Altay taraftarına büyük görev düşeceğini belirten Doğanoğlu, "Ligin en iyi fikstürüne sahibiz. Fenerbahçe yenilgisine rağmen bir ivme kazandığımıza inanıyoruz. Bunu galibiyete çevirmek için el ele, omuz omuza vermemiz gerekir. Büyük Altay taraftarı her zamanki özverisiyle tribünde yerini alıp takımını desteklerse istediğimiz sonuçlara daha kolay ulaşırız. Futbolcularımız da terinin son damlasına kadar savaşacak ve özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız" diye konuştu.ANDRE POKO BU HAFTA YOK

Afrika Uluslar Kupası 'nda ülkesi Gabon'un formasını giyen Andre Poko, 23 Ocak Pazar günü oynanacak Burkina Faso maçında görev alacağı için Atiker Konyaspor'a karşı oynayamayacak. Cebrail Karayel'in tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilirken, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Börkander ve Thaciano da Silva'nın durumları hafta sonuna kadar kesinlik kazanacak. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu takviye de edemeyen siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor'u Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da konuk edecek.


YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'dan en kötü seri - Son Dakika Spor


Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz Seren Serengil, Survivor Panorama programında sunuculuk yapmaya başlayan Şeyma Subaşı'nın ablasına ateş püskürdü: Karaktersiz         
11:04
TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur! TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!         
10:52
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
"Enflasyon düşük gösteriliyor" iddialarına TÜİK Başkanı Dinçer'den yanıt: Kul hakkına girmem "Enflasyon düşük gösteriliyor" iddialarına TÜİK Başkanı Dinçer'den yanıt: Kul hakkına girmem         
10:37
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar Biden'dan Putin'e tarihi uyarı: Ukrayna'ya girerseniz oluk oluk kan akar         
08:50
Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi Milli Eğitim Bakanı Özer, "Artan vakalar nedeniyle yarıyıl tatili uzayacak mı?" sorusuna cevap verdi         
08:24
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Cuma akşamı kuvvetli yağacak, 4-5 gün sürecek         
16:44
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz         
14:57
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20

Son Dakika Haberleri
11:00 Velilerin dikkatine! Ders seçme süresi 7 Şubat'a kadar uzatıldı
10:51 TÜİK Başkanı Dinçer: Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur!
10:47 Bilim Kurulu üyelerinden evde kalan yaşlılara uyarı: Elinizi bile öptürmeyin
10:46 Yunanistan'da din adamlar savaş uçaklarını kutsal suyla yıkayarak kutsadı!
10:45 BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir
10:28 Whatsapp mesajı için bile ücret alıyorlar! Veliler, okul servislerine gelen zamlar sonrası isyan etti
10:26 Bahçeli bu seçim anketini görmesin! MHP'nin oy oranı yüzde 5'e kadar geriledi
10:26 Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber: Primi dolana emeklilik yolda
10:19 İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!
10:18 Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 11:07:47. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'dan en kötü seri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement