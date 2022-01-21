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Altay dibe doğru - Son Dakika

Altay dibe doğru

21.01.2022 11:15
Altay dibe doğru

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek art arda 7'nci mağlubiyetini alıp, galibiyet özlemi 15 haftaya yükselen Altay, ligin dibine iyice yaklaştı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek art arda 7'nci mağlubiyetini alıp, galibiyet özlemi 15 haftaya yükselen Altay, ligin dibine iyice yaklaştı. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un 3 puanla kapattığı haftada 18 puanda kalan siyah-beyazlılar, 19'uncu sıraya geriledi. İzmir temsilcisinin 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Ligde pazar günü evinde 42 puanlı zirve takipçisi İttifak Holding Konyaspor'la karşı karşıya gelecek Altay, 3 mağlubiyet aldığı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk kez galip gelerek moral bulmayı hedefliyor. Konyaspor'a ilk yarıda deplasmanda 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu kez taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Gabon Milli Takımı'nda oynayan Poko ile sakat Aka'nın forma giyemeyeceği Altay'da tedavileri süren Cebrail ile Thaciao'nun durumları belirsiz. Altay, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu da takviye edememişti.


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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay dibe doğru - Son Dakika Spor


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