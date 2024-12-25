Altay, İlk Devreyi Düşme Hattında Tamamladı - Son Dakika
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Altay, İlk Devreyi Düşme Hattında Tamamladı

Altay, İlk Devreyi Düşme Hattında Tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, ilk devrede 17 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 8 puanla 17. sırada yer aldı. Bu durumu değiştirmek için teknik direktör Gökhan Karaaslan ve ekibi devre arasında yoğun bir çalışma yapacak.

25.12.2024 13:03  Güncelleme: 13:04
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 17 maç oynanan ilk devrede 9 hafta boyunca düşme hattında yer alarak adeta ligin dip sıralarına abone oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Altay, 17 hafta itibarıyla 3 galibiyet 2 beraberlik 12 mağlubiyete imza attı. Siyah-beyazlılar normalde 11 puan toplamasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamadığı için 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Durum böyle olunca 8 puanı kalan İzmir ekibi ligin ilk devresini 17. sırada noktaladı. Ligin genelinde tehlikeli bölgede gezen İzmir ekibi, ilk haftalarda üst sıralarda yer alıp, yavaş yavaş düşüşe geçti ve 8. haftadan itibaren düşme hattına yerleşti. Bu sezon 9 hafta boyunca ateş hattında kalan siyah-beyazlılar, bu sezon 9 hafta boyunca 17. sırada kaldı.

Siyah-beyazlıların bu sezon sıralamada çıktığı en yüksek basamak ise ligin ilk iki haftasında aldığı 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyespor galibiyeti sonucunda topladığı 4 puan sonrası 10. sırada bulunmak oldu.

Böylece Altay, 17 haftalık bölümünde adeta ligin dip sıralarına abone oldu.

Teknik direktör Gökhan Karaaslan ve yardımcılarının devre arasını iyi bir şekilde değerlendirip yoğun bir çalışma takvimi oluşturarak bu kötü gidişatı sonlandırmak istediği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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