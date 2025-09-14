Altay, İlk Puanını Aldı - Son Dakika
Altay, İlk Puanını Aldı

14.09.2025 12:19
Altay, Ayvalıkgücü ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı. Sinan Kanlı, takımın ilerleyişinden memnun.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 2'nci hafta maçında evinde Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kalıp ilk puanını alan Altay'da camia mücadelen memnun kaldı. Genç kadrosuyla sezona başlayan siyah-beyazlılarda yönetimin destekçisi olarak resmi olarak olmasa da kulübü yöneten Sinan Kanlı takımın iyi yolda olduğunu ifade etti. Yazılı açıklamalarda bulunan Kanlı, "Sevgili Büyük Altaylılar. Öncelikle sezonun evimizdeki ilk müsabakasında tribünlere gelen, takımımızı destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor ve tribünlerimizin daha kalabalık olacağı günleri bekliyorum. Takımımız her geçen hafta ve önceki haftaya göre daha iyi yolda olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Sezon başlangıçlarının tüm takımlar adına sancılı geçtiğini belirten Sinan Kanlı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Uzun sezon öncesi çalışmaları, iklim koşulları, lige adaptasyon süreçleri gibi birçok zorlayıcı etkenin de bulunduğunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Sezon başları hemen hemen tüm takımlar için sancılı geçebiliyor. Kaliteli bir ekibe karşı mücadele ettik fakat yakaladığımız fırsatları sonuçlandıramayınca ne yazık ki sahadan üzüntüyle ayrıldık. Eminim ki önümüzdeki hafta futbolcularımız çabalarını ve performanslarını yükselterek çok istediğimiz puanları getirecekler. Zorlu bir müsabakadan 1 puanla ayrıldık. Hafta içi her anlamda mücadelemizi ve azmimizi arttıracağız dikkatle çalışacağız. Demoralize olmak ve pes etmek Altay'ın ruhuna aykırı."

Kaynak: DHA

