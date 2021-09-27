Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir

Altay'ın Hollandalı yıldızı Leandro Kappel, Devler Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a şans vermiyor. Kappel'in maç hakkında yaptığı yorumlar Siyah-Beyazlı taraftarları bir hayli kızdıracak.
İşte Kappel'in ESPN'e yaptığı açıklama:
"Ajax'ın kazanma şansı yüzde 100, Beşiktaş'ın ise yüzde 0. Kısa ve öz, Beşiktaş'a şans vermiyorum. Ajax kimi 9-0 yenmişti, Cambuur mu? İşte öyle bir maç olacak.
Cuma günü sahaya sürdükleri kadroyla Amsterdam deplasmanında iyi bir sonuç almaları mümkün değil. Ajax ilk golü bulduktan sonra farka gidebilir.
Ajax'ı desteklemekten çekinmiyorum. Ben Amsterdamlıyım. Ajax'ın kazanmasını ve mümkün olduğunca ileri gitmesini istiyorum.
Şampiyonlar Ligi maçlarında ve Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı milli maçlarda takım arkadaşlarımla iddiaya giriyoruz. Kaybeden kahveyi ısmarlıyor."
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