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Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir - Son Dakika

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir

27.09.2021 15:44
Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Altay forması giyen Hollandalı Leandro Kappel, Ajax - Beşiktaş maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kappel, "Ajax'ı desteklemekten çekinmiyorum. Cambuur muydu, 9-0 biten maç? İşte öyle bir maç olacak. Kısa ve öz, Beşiktaş'a şans vermiyorum. Şansları yüzde 0, Ajax kazanacak" iafadelerine yer verdi.

Altay'ın Hollandalı yıldızı Leandro Kappel, Devler Ligi'nde deplasmanda Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a şans vermiyor. Kappel'in maç hakkında yaptığı yorumlar Siyah-Beyazlı taraftarları bir hayli kızdıracak.

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir

İşte Kappel'in ESPN'e yaptığı açıklama:

"Ajax'ın kazanma şansı yüzde 100, Beşiktaş'ın ise yüzde 0. Kısa ve öz, Beşiktaş'a şans vermiyorum. Ajax kimi 9-0 yenmişti, Cambuur mu? İşte öyle bir maç olacak.

Cuma günü sahaya sürdükleri kadroyla Amsterdam deplasmanında iyi bir sonuç almaları mümkün değil. Ajax ilk golü bulduktan sonra farka gidebilir.

"DESTEKLEMEKTEN ÇEKİNMİYORUM"

Ajax'ı desteklemekten çekinmiyorum. Ben Amsterdamlıyım. Ajax'ın kazanmasını ve mümkün olduğunca ileri gitmesini istiyorum.

"İDDİAYA GİRİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi maçlarında ve Türkiye'nin Hollanda ile oynadığı milli maçlarda takım arkadaşlarımla iddiaya giriyoruz. Kaybeden kahveyi ısmarlıyor."

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir

UEFA Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Cambuur, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlı taraftarı kızdıracak yorum: Ajax, maçı 9-0 kazanabilir - Son Dakika Spor


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