Altay'ın rakibi Medipol Başakşehir - Son Dakika
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Altay'ın rakibi Medipol Başakşehir

15.04.2022 10:54
Altay'ın rakibi Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kaybederek bitime 6 hafta kala 10 puan geriye düşüp kümede kalma umutlarını iyice azaltan Altay, yarın evinde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kaybederek bitime 6 hafta kala 10 puan geriye düşüp kümede kalma umutlarını iyice azaltan Altay, yarın evinde Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Kadın ve öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği müsabakanın biletleri maraton tribünü 20, numaralı tribün 40 TL'den satışa sunuldu.

Altay'da kadro dışı kalan Paixao ve Murat'ın yanı sıra sakat Deniz ile Özgür forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sona eren iki isimden Rayan görev yapabilecek, hafif sakatlığı bulunan Thaciano'nun durumu maç saatinde netleşecek. Altay'ın başında çıktığı 2 maçta sıfır çeken teknik direktör Sinan Kaloğlu, ilk zaferine imza atmaya çalışacak. Ligde 29 puanla 17'nci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 53 puanlı 4'üncü basamaktaki rakibiyle ilk yarıda 0-0 berabere kalmıştı.

MUTLU KASAPOĞLU ADAYLIKTAN VAZGEÇTİ

Altay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından 21-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü kongrede aday olması beklenen Mutlu Kasapoğlu kararından vazgeçtiğini açıkladı. Daha önce ismi adaylar arasında geçen İbrahim Akman'ın da yüksek borç yükü yüzünden çekimser kaldığı Altay'da Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "21-28 Nisan tarihlerinde yapılacak olan genel kurulumuzda, büyük Altay Kulübü başkan adaylığına ilişkin olarak yapmış olduğum değerlendirmeler neticesinde, gelinen nokta itibariyle ve gördüğüm lüzum üzerine aday olmaktan vazgeçmiş bulunmaktayım. Bu süreçte şahsıma ilgi ve teveccüh gösterip, destek olan herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Genel kurulumuzun şimdiden tüm camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.


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Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak Medipol Başakşehir, yarın Altay'a konuk olacak Altay Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu Altay Başakşehir maçının hakemi Sarper Barış Saka oldu

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın rakibi Medipol Başakşehir - Son Dakika


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