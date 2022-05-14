Altay, İstanbul'da şampiyona konuk - Son Dakika
Üye Girişi

Altay, İstanbul'da şampiyona konuk

14.05.2022 11:37
Altay, İstanbul'da şampiyona konuk

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay yarın İstanbul deplasmanında şampiyon Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay yarın İstanbul deplasmanında şampiyon Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. İzmir temsilcisi, 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de son deplasman maçına çıkacak. Ligde 34 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 78 puanı bulunan Karadeniz ekibini yenerek moral bulmak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Altay'da takımdan ayrılan Lis, Pinares, Paixao, Bamba, kadro dışı olan Murat, sakatlıkları bulunan Özgür ve Deniz forma giyemeyecek.

DENİZLİ ADAY OLMUYORAltay'da ismi başkan adaylığı için önerilen kulübün sembol ismi Mustafa Denizli, camiaya göreve talip olmayacağını dile getirdi. İzmir'e gelerek Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Mustafa Denizli'nin başkanlık görevini düşünmediği ve aday olmayacağını söylediği bildirildi. Eski başkan Nafiz Zorlu'nun ardından Mustafa Denizli de camianın başkanlık çağrısına olumsuz yanıt verirken, siyah-beyazlıların 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek kongresinde kimin başkan olacağı merak konusu oldu.


- İzmir
YORUMLAR
500
Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak Trabzonspor, Altay ile yarın İstanbul'da karşılaşacak Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak

Trabzonspor, Şampiyon, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay, İstanbul'da şampiyona konuk - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:25 Rize'de alt geçidi kirletenler fotoğraflarla ifşa edildi
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
10:05 Bildiğiniz tüm uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:45:51. #1.12#
SON DAKİKA: Altay, İstanbul'da şampiyona konuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement