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Altay maçının ardından - Son Dakika

Altay maçının ardından

26.11.2021 23:10
Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Altay ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir, evinde Altay ile 0-0 berabere kaldı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, maç sonu düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

DENİZLİ: KALECİMİZİN İYİ OYUNU 1 PUANDA EN ETKİLİ OLDU Zor bir maç oynadıklarını söyleyen Denizli, "Bizim grafiğimiz aşağı doğru, Başakşehir'in ise 5 haftada aldığı harika sonuçlar onları hem psikolojik hem, de klasman olarak iyi yerlere taşıdı. Topa az sahip olduk. Esasında topa sahip olmak bizim için önemli değil, oynayarak topa sahip olmak önemli. Kazandığımız her maçta topa daha fazla sahip olamamıştık ama çok etkili oluyorduk. Her şeye rağmen ligin en formda ekibiyle deplasmanda oynayıp 1 puan almak en azından psikolojik olarak bizi olumsuz etkilemeyecek. 2 hafta sonrada takımda yer alamayan futbolcular döndükten sonra sezon başındaki görüntümüze kavuşacağız. Bu akşam Başakşehir oldukça başarılı bir oyun sergiledi. Kalecimizin iyi oyunu 1 puanda en etkili isimdi. Şartlar ne olursa olsun grafiği böyle olan bir takımdan alınan puandan başarı olmasa da iyi. Bu süreçte hafta içinde oynayacağımız kupa maçından sonra bir deplasmandan daha oynayacağız. O deplasmandan sonra normal yolumuzu takip ederiz diye düşünüyorum" diye konuştu. "BENİM İÇİN GURURLU BİR GÜN "İzmir Alsancak Stadı'na adının verilmesiyle ilgili olarak Denizli, "Bugün hem çok yoruldum, hem çok heyecanlıydım, hem de çok gururluydum. Tabii benim futbolculuk, teknik adamlık hayatımda tek başıma başarabileceğim bir iş değil bu bir stada adımın verilmesi. En fazla oynayan, en çok gol atan futbolcusuyum ama bunlar yeterli faktörler değil. Altay'dan sonra görev yaptığım camialarda ve milli takımda, çalıştığım bütün başkanlar ve kurul üyeleri, yardımcılarım ve milli takımlarda görev yapan futbolcular benim bugün belki bu stadımın ismin verilmesinde en önemli rol oynayan insanlar, onlara müteşekkirim. Hayatta olmayan başkanlara minnetlerimi sunuyorum. Benimle görev yapan futbolcu arkadaşlarıma hangi forma altında olursa olsun bugünlerde pay sahibi. Bugün bu stada başında olduğum, futbola başladığım, 15 yaşımda adım attığım stada ismimim verilmesi benim belki hayatta yaşayabileceğim en mutlu gündü. Bu durum farklı bir şey. Böyle bir günde İstanbul, İzmir arasında mekik dokudum, takımdan uzak kaldım. Son derece gururlu bir gün benim için" dedi. "BUGÜNKÜ GÖRÜNTÜ BENİ MUTLU ETMEDİ"Tüm maç boyunca savunma ağırlıklı bir maç ortaya çıkasıyla ilgili olarak Denizli, "Bazı şeyleri yan yana koyduğunuz zaman ortaya çıkan durumdan, saha içerisinde psikolojisi çok olumlu olmayan bir ekibe sahibiz. Dolayısıyla benim zaman zaman defansif anlayışla elde ettiğim başarılar var. Bugün asla öyle bir şey düşünmedik. Çok nadir ikili maçlarda senden daha güçlü olan rakiplere karşı düşünebilir. Buna çok fazla müdahale etme şansınız olmuyor. O psikoloji içerisinde yardımlaşmak olmayınca defansif görüntü beni hiç mutlu etmedi. Bu futbolla benim başında olduğum takımın yan yana gelmesi çok ters bir hadise. Bunu düzelteceğiz. Sezon başında birçok veride en çok hücum yapan takımıydı. Bütün veriler ortada. Bugünkü görüntü beni hiç mutlu etmedi" şeklinde konuştu.SÖZER: MAÇI KAYBETMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ

Altay'a karşı alınan beraberliğin istedikleri bir sonuç olduğunu söyleyen Sözer, "Yüzde 80 topa sahibi bizdik, oynadık ama pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirseydik kapıyı açabilirdik, maçı kazanmamız gerekiyordu. Çok ağır oynadık, yavaş oynadık. Daha hızlandırmamız lazım topu. Kale önünde, ceza sahasının etrafında daha istekli, daha cesur gol pozisyonlarımızın olması lazımdı. Bunlar eksikti bugün. Beraberliğe üzgünüz. Kaybetmiş gibi hissediyoruz. 2 puan bıraktık, bunları güzel analiz edeceğiz. Sonrasında gelip maçlara hazırlanacağız" açıklamasında bulundu.

- İstanbul

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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