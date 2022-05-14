Altay, Trabzonspor maçına hazır - Son Dakika
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Altay, Trabzonspor maçına hazır

14.05.2022 12:51
Altay, Trabzonspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak Altay, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Altaylı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı kafile hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Altay karşılaşmasında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

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Kaynak: AA

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