Altay Üst Üste Mağlup Oldu - Son Dakika
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Altay Üst Üste Mağlup Oldu

Altay, Kastamonuspor ve Tuzlaspor'a kaybederek 4 puanda kaldı ve 10.sıradan 13.sıraya düştü.

23.09.2024 12:54
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçından 4 puan çıkarıp sezona iyi bir başlangıç yapan Altay, son 2 karşılaşmadan eli boş ayrılarak taraftarını üzdü. Siyah-beyazlılar evinde aldığı 2-0'lık Kastamonuspor mağlubiyetinin ardından Tuzlaspor deplasmanında da 2-1'lik yenilgi yaşayarak 4 puanda kaldı. Tuzlaspor karşısında ilk yarıda eski stoperi Gençer Cansev'in golüyle 1-0 geriye düştükten sonra ikinci devrenin başında Deniz Kadah'ın golüyle skora denge getiren İzmir temsilcisi, 64'üncü dakikada kalesinde bir gol daha görerek sahadan boynu bükük ayrıldı. Altay üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 10'uncu sıradan 13'üncü basamağa geriledi.

Tuzlaspor randevusunda hakeme itiraz nedeniyle kırmızı kart görerek iç sahada oynanacak Fethiyespor maçı öncesi cezalı duruma düşen Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, şanssız bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi. Sahaya yansıttıkları pozitif oyunun karşılığını 3 puan olarak alamadıkları için üzgün olduğunu belirten genç teknik adam, "İkinci yarıda skoru bulup maça ortak olmuşken, 3 çizgiden çıkartılan ve 2 direkten dönen topumuzun olduğu bir oyundan mağlup ayrıldık. Son ana kadar mücadele eden oyuncularıma teşekkür ediyor, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İstenen sonuçları önümüzdeki haftalarda alacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"ZAHMET ETTİNİZ" CÜMLESİ İLE OYUN DIŞI KALDI

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, Tuzlaspor'la oynadıkları karşılaşmada hakemlerin rakibin ikinci devrede zaman geçirmeye yönelik sergilediği tutuma ayak uydurduğunu iddia ederek, "Oyunculara uyarıda dahi bulunmak için 90'ıncı dakikayı bekleyen hakemlere yönelik sarfettiğim 'Zahmet ettiniz' kelimesi yüzünden kırmızı kartla oyun dışına çıkarıldım. Bu kararı anlamsız ve adaletsiz bulurken raporlarında sunacakları gerekçeyi merakla bekliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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