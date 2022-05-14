Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak - Son Dakika
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Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak

14.05.2022 09:00
Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Altay, 37. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a İstanbul'da konuk olacak.

Spor Toto Süper Lig'e veda etmesi kesinleşen Altay, 37. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a İstanbul'da konuk olacak.

Trabzonspor'un başvurusu nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Altay karşılaşması yarın saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde mağlup olmadığı son 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Altay, 34 puanla 18. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ise 77 puan elde etti.

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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, İstanbul, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, yarın İstanbul'da Trabzonspor'la karşılaşacak - Son Dakika


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