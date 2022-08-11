Altay taraftarından takıma tam destek - Son Dakika
Üye Girişi

Altay taraftarından takıma tam destek

11.08.2022 22:24
Altay taraftarından takıma tam destek

Altaylı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son antrenmanını gerçekleştiren takımlarını tesislerde ziyaret ederek, tam destek verdi.

Altaylı taraftarlar, yeni sezon öncesinde son antrenmanını gerçekleştiren takımlarını tesislerde ziyaret ederek, tam destek verdi.

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu yarın saat 21.00'de oynanacak Altay- Samsunspor karşılaşmasıyla başlayacak. Maç öncesinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştiren Altay'a, siyah-beyazlı renklere gönül veren yüzlerce taraftar moral ziyaretinde bulundu. Ziyarette futbolcuları yanlarına çağıran taraftarlar, meşaleler yakarak ve tezahüratlar söyleyerek takıma destek oldu. Taraftarlar futbolculara başarılar dileyerek tesislerden ayrıldı. - İZMİR

YORUMLAR
500
Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret Mustafa Denizli'den Altay'a ziyaret Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak Samsunspor yarın Altay'a konuk olacak
Kaynak: İHA

Kutlu Aktaş, Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay taraftarından takıma tam destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:50 Fenerbahçe tur biletini deplasmanda aldı! Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Austria Wien olacak
21:49 Konferans Ligi'nde Vaduz'a farklı kaybeden Konyaspor, Avrupa'ya veda etti
21:43 Basın İlan Kurumu, Basın Ahlak Esasları kapsamındaki başvuruları gündeme almayacak! Değişiklik talep edildi
21:37 Sağlık Bakanı Koca'dan özlük haklarına yönelik önemli bilgilendirme: Yönetmeliğin yayınına az kaldı
21:30 Galatasaray, Victor Nelsson'un halefini belirledi! Gündemde Andreas Hanche-Olsen var
20:34 Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızına imza attırıyor
20:16 Esenyurt'ta yabancı uyruklu şahıs çırılçıplak spor yaparken görüntülendi
20:06 Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var
20:02 Ukrayna'ya 26 ülkeden 1,55 milyar dolarlık askeri yardım sözü
19:34 Almanya'da eğlence parkı faciası! Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 22:26:40. #1.12#
SON DAKİKA: Altay taraftarından takıma tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement