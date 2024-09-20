Altekma'dan Lig Hedefi: Kalmak

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Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Altekma'nın voleybol şube sorumlusu Uğur Tendik, "Takımın potansiyeline inanıyoruz, ilk hedefimiz ligde kalmak." dedi.

Tendik, yaptığı açıklamada, Kupa Voley'de On Hotels Alanya Belediyespor'u yenerek çeyrek finale yükselmelerinden dolayı teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti.

Takımın gösterdiği performanstan dolayı memnun olduklarını aktaran Tendik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Lig başlayana kadar antrenmanlarımıza devam edeceğiz, eksiklerimizi gidermek adına çalışmalar yapıyoruz. Bu süreçte hazırlık maçları oynayacağız. TSYD İzmir Şubesi'nin düzenleyeceği turnuva var önümüzde. O da çok ciddi bir hazırlık turnuvası olacak bizler için. Takımın potansiyeline inanıyoruz, ilk hedefimiz ligde kalmak. Ancak eksiklerimizi giderdikçe, daha iyi oynadıkça, daha iyi antrenman yaptıkça bu takımın puan cetvelindeki sıralamasının da yukarıya doğru gideceğini düşünüyoruz. Bu konuda da inancımız tam. Ligdeki sıralamamızın ne olacağını açıkçası tahmin etmek çok zor ama şunu söyleyebilirim ki son topa kadar mücadele eden, seyir zevki yüksek maçlar oynayacak bu takım, rakip kim olursa."