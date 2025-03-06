Altekma'dan Taraftar Daveti! - Son Dakika
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Spor

Altekma'dan Taraftar Daveti!

Altekma\'dan Taraftar Daveti!

Başkan Durmuş, 8 Mart'taki Fenerbahçe maçına tüm İzmirli voleybolseverleri çağırdı.

06.03.2025 12:54
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Altekma'da Başkan Melih Sebastien Durmuş, 8 Mart Cumartesi günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet etti.

Efeler Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'a kalmaya garantileyen Altekma, 8 Mart Cumartesi günü İzmir'de konuk edeceği Fenerbahçe Medicana maçına odaklandı. Lig etabının İzmir'deki son maçında şampiyonluk yarışı veren rakiplerini yoğun taraftar desteğiyle konuk etmek isteyen Altekma'da Başkan Melih Sebastien Durmuş, tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet etti. Durmuş, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününe denk gelen bu özel günde tribünleri dolu görmek istiyoruz. 'Son topa kadar mücadele' sloganıyla başladığımız ligde play-off hedefine ulaşan ekibimize İzmirli voleybolseverlerin sahip çıkmasını ve bu başarıyı takdir etmesini bekliyoruz. Sahada oyuncularımızın coşkulu mücadelesine taraftarlarımızın da katılması en büyük arzumuz. Bu özel günde kadın taraftarlarımızın takımımıza desteği bizi ayrıca mutlu edecektir" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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