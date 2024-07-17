Altekma, eski oyuncusu Cafer Kirkit\'le anlaştı

İZMİR,
VOLEYBOLDA Efeler Ligi'ne dönen İzmir temsilcisi Altekma transferde eski oyuncusu Cafer Kirkit'le anlaşmaya vardı. İzmir ekibi 2 sezon önce formasını giyen smaçör ile sözleşme imzaladı. 23 yaşında, 1.93 boyundaki başarılı oyuncu Ziraat Bankkart altyapısında voleybola başladı. 2021-2022 sezonunda Altekma'da görev yapan genç voleybolcu, ardından 2022-2023 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyespor ve 2023-2024 sezonunda Alanya Belediyespor formalarını başarıyla giydi.
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