Üye Girişi
Altınordu camiasının acı günü - Son Dakika

Altınordu camiasının acı günü

15.02.2022 12:20
Altınordu camiasının acı günü

Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin 77 yaşında hayatını kaybetti.

Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin 77 yaşında hayatını kaybetti. Kırmızı-lacivertliler, İrfan Keskin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, güne acı bir haberle uyandı. Kırmızı-lacivertlilerin eski başkanlarından İrfan Keskin, 77 yaşında hayatını kaybetti. İzmir temsilcisi, Keskin'in vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Altınordumuzun 90'lı yıllarda belirli dönemlerde başkanlığını yapmış olan İrfan Keskin'in vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, Keskin'in ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." - İZMİR

Altınordu camiasının acı günü

YORUMLAR
500

Spor Toto, Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu camiasının acı günü - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
11:43 Küçük tektaşına eleştireler yağan Berfu Yeneler, bu sefer büyük taşlı yüzüğüyle gövde gösterisi yaptı
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:26:48. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu camiasının acı günü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement