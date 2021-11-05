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Altınordu çıkış peşinde - Son Dakika

Altınordu çıkış peşinde

05.11.2021 10:59
Altınordu çıkış peşinde

Altınordu, yarın konuk edeceği Eyüpspor'u mağlup ederek kötü gidişatına son vererek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Altınordu, yarın konuk edeceği Eyüpspor'u mağlup ederek kötü gidişatına son vererek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'in 12. hafta maçında Altınordu, Eyüpspor'u konuk edecek. Yarın 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Saka'nın yardımcılıklarını Oğuz Kaan Çalışır ve Cemal Alpar yapacak.

Ligde 10 puanla 17. sırada bulunan Altınordu, oynadığı son 3 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-lacivertliler, 9. haftada deplasmanda BB Erzurumspor'a 6-2, 10. haftada sahasında Ümraniyespor'a 2-0 ve 11. haftada deplasmanda Adanaspor'a 1-0 yenildi. Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, son haftalarda gösterdikleri olumlu oyun anlayışını skorla desteklemek istediklerini ifade etti. Kırmızı-lacivertliler, ligin 3. sırasında bulunan Eyüpspor'u yenerek hem moral bulmak hem de alt sıralardan kurtulmak istiyor.

İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Yusuf Can Esendemir, Altar Han Hidayetoğlu, Recep Aydın'ın tedavileri sürerken, Ali Dere ve Şeref Özcan iyileşerek takımla birlikte antrenmanlara başladı. - İZMİR

Altınordu çıkış peşinde

Futbol Federasyonu, Altınordu, Eyüpspor, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu çıkış peşinde - Son Dakika Spor


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