Altınordu'da golcüler suskun

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 4 mağlubiyet alarak düşme hattına gerileyen Altınordu'da forvet oyuncuları son haftalarda kayıpları oynuyor. İzmir temsilcisi son 3 maçta sadece 1 gol atabilirken, kalesinde 5 gol gördü. Kırmızı-lacivertli ekip adına bu periyotta sadece Ahmet İlhan, Eyüpspor filelerini sarstı. Altınordu'da Enis Destan, Hüsamettin, Ahmet Dereli, Ali Dere, Recep, Burak İnce gibi gol silahları skora katkı sağlayamadı. İlk 12 haftada Altınordu'nun en golcü oyuncusu 4 golle Ahmet İlhan Özek olurken diğer forvetler en fazla 2'şer gol atabildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun pazar günü Manisa FK deplasmanında hücum oyuncularından patlama beklediği ifade edildi.