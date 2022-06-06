Altınordu'da Metehan bitiyor - Son Dakika
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Altınordu'da Metehan bitiyor

06.06.2022 12:57
Altınordu'da Metehan bitiyor

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, geçen sezon devre arasından bu yana kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile anlaşma noktasına geldi.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, geçen sezon devre arasından bu yana kadrosuna katmak istediği eski oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile anlaşma noktasına geldi. Geçen sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a transfer olan tecrübeli kanat oyuncusunun yuvaya dönmeye yakın olduğu bildirildi. İki kulüp arasında pazarlıkların son aşamaya geldiği ifade edilirken, İzmir temsilcisinin bonservis ücretini takside bölmek istediği öğrenildi. Adana Demirspor'da kadro dışı kalan Metehan'ın önümüzdeki günlerde Altınordu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

HÜSAMETTİN'İN MUTLU GÜNÜ

Altınordu'da sözleşmesi sona eren forvet Hüsamettin Yener, dünya evine girdi. Tecrübeli futbolcu hayatını Hilal Evci ile birleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım oyuncularımızdan Hüsamettin Yener, hayatını Hilal Evci ile birleştirdi. Hilal ve Hüsamettin çiftine hayatlarının yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Hüsamettin'in takımda kalıp kalmayacağı da ilerleyen günlerde netlik kazanacak.U17'NİN FİNAL SEVİNCİ

Altınordu'nun U17 takımı, Elit U17 Ligi yarı final maçında Galatasaray'ı penaltılarla eledi ve finalde Beşiktaş ile eşleşti. Antalya'da oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erince maç, uzatmalara gitti. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonucunda Altınordu U17 Takımı rakibini eleyerek adını finale yazdırdı. Son düdüğün ardından Altınordu'nun genç oyuncuları saha içinde büyük sevinç yaşadı. Galatasaray'ı eleyerek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını belirten U17 Teknik Sorumlusu Mert Yılmaz, "Sezon başından beri bu maçlar için çalışıyoruz. Futbolcularımızla beraber büyük sevinç yaşıyoruz. Galatasaray'ı eledik çarşamba akşamı da Beşiktaş ile final maçına çıkacağız. Hemen final maçı hazırlıklarına başlıyoruz. Beşiktaş'ı yenip İzmir'e kupayla dönmek istiyoruz" dedi.


Altınordu'da Metehan bitiyor
Altınordu'da Metehan bitiyor
Altınordu'da Metehan bitiyor
Altınordu'da Metehan bitiyor
Altınordu'da Metehan bitiyor
Altınordu'da Metehan bitiyor
YORUMLAR
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Altınordu'da iki genç daha imza attı Altınordu'da iki genç daha imza attı Altınordu'da iki genç daha profesyonel oldu Altınordu'da iki genç daha profesyonel oldu
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Metehan bitiyor - Son Dakika

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