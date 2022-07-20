Altınordu'da Volkan hedef büyüttü - Son Dakika
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Altınordu'da Volkan hedef büyüttü

20.07.2022 12:20
Altınordu'da Volkan hedef büyüttü

SPOR Toto 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Volkan Fındıklı, "Yukarıları hedefliyoruz.

SPOR Toto 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun tecrübeli oyuncusu Volkan Fındıklı, "Yukarıları hedefliyoruz. Bireysel performansların ön plana çıktığı, sistemin işlediği, giren-çıkan herkesin bu sistem içerisinde iyi işler yapıp takımı yukarıya götürecek bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi.

Altınordu'nun kuruluşunun 100'üncü yılına hedefin büyütüldüğünü ifade eden tecrübeli futbolcu, "Sezon başında hedefimiz yükseltildi. Yukarıları hedefliyoruz. Bireysel performansların ön plana çıktığı, sistemin işlediği, giren-çıkan herkesin bu sistem içerisinde iyi işler yapıp takımı yukarıya götürecek bir sezon geçirmek istiyoruz. Şampiyonluk motivasyon olması ve yön haritası olması açısından tabi ki önemli. Henüz daha sezon öncesi çalışmaları yapıyoruz. Şampiyonluk için çalışıyoruz, şampiyonluk için mücadele ediyoruz mottosu henüz yok" diye konuştu.

SERHAT: HEDEFİMİZ BU SEZON ŞAMPİYONLUKAltınordu'da geçen sezon kaleci Ali Emre Yanar'ın yokluğunda A takım kalesini koruyan ve U18 Milli Takım ile Cezayir'de gerçekleştirilen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nın kadrosunda yer alan Serhat Öztaşdelen de yeni sezonda şampiyon olmak istediklerini söyledi. Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi idari ekibi ve teknik heyeti, Altınordu'nun dün akşam yapılan antrenmanını ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara baklava ikram ederek yeni sezon öncesinde başarılar diledi.ALTINORDU FOOTBALL CAMPS DEVAM EDİYOR

Altınordu tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Altınordu Football Camps devam ediyor. Metin Oktay Yerleşkesi'nde yatılı kalan misafir sporcular, kulüp antrenörleri tarafından ileri futbol eğitimi alıyor. Sporcular, boş vakitlerinde de eğlenceli etkinliklerle günlerini değerlendiriyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Volkan hedef büyüttü - Son Dakika

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